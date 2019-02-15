Vakıfbank’ın aktifi 331 milyara çıktı Osman

BUGÜN NELER OLDU

Vakıfbank, 2018 yılında 4 milyar 154 milyon TL net kâr elde ederken, Türkiye ekonomisine 287 milyar TL katkıda bulundu. Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, 2018 yılının Türkiye ekonomisine yapılan saldırıların zirve yaptığı bir yıl olduğunu belirterek, "Böylesine zorlu bir dönemden, ekonomi yönetimimizin aldığı pro-aktif tedbirler ve kararlı duruşu sayesinde güçlü bir şekilde çıktık. Vakıfbank olarak biz de bu dönemde, elimizi taşın altına koyduk ve ekonomimize destek olmaya devam ettik" dedi.Özcan, 2018 sonu itibarıyla nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağlanan desteğin 287 milyar TL olduğunu belirterek, "Nakdi kredilerdeki pazar payımızı yüzde 8.7'den 9.3'e, aktiflerdeki pazar payımızı ise yüzde 8.3'ten 8.6'ya yükselttik. Böylesine zorlu bir dönemde dahi sermaye yeterlilik rasyolarımızı güçlü tutmayı başardık. Ekonomiyi desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Fonlama tarafında da başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirten Özcan, "Mevduatımız yüzde 15.6 artış ile 180 milyar TL'ye ulaşıp ana fonlama kalemimiz oldu" diye konuştu.