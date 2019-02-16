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17 bin girişimci malını dünyaya pazarlayacak

Giriş Tarihi: 16.2.2019
17 bin girişimci malını dünyaya pazarlayacak
Hepsiburada Uluslararası Grup Başkanı Emre Ekmekçi, 17 binin üzerindeki iş ortaklarını 'kolay ihracat' modeliyle dünya pazarlarına açtıklarını söyledi. Proje kapsamında şu anda günlük binin üzerinde sipariş aldıklarını ve birçok ülkeye bunları gönderdiklerini belirten Ekmekçi, "Ortadoğu'da yaşayan müşteriler ülkelerin yerel para birimi ve ödeme sistemleri, diğer ülkelerde yaşayan müşteriler ise euro ya da dolar olarak ödeme yapabiliyor. Müşteriler kendi ana dilleri, para birimleri ve ödeme sistemlerini kullanarak Hepsiburada'dan alışveriş yapabilecek" diye konuştu. İş ortaklarının e-ihracat için herhangi ekstra bir ödeme yapmadıklarının da altını çizen Ekmekçi, "Türkiye'nin 2023'te 350 milyar dolar olarak belirlediği e-ticarette hedefinde biz öncü olmayı planlıyoruz" dedi.
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17 bin girişimci malını dünyaya pazarlayacak
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