Alım garantisi üreticinin elini güçlendirdi

BUGÜN NELER OLDU

Halka uygun fiyata gıda sağlamak için uygulamaya konulan "Ürün Alım Garantili Tarımsal Üretim"in yaygınlaşmasıyla hem üreticinin hem tüketicinin yüzü gülecek. Pazara bağlı üretim planlamasının ayaklarından biri olarak değerlendirilen ve pilot il Kırşehir'de başlatılan proje kapsamında Türkiye'nin ihtiyacı olan tarımsal ürünlerin hangi bölgede ve ne miktarda üretileceği konusunda çalışmalar yapılacak. Toplam arz da göz önünde bulundurularak ürünlerin planlı şekilde üretimi sezon öncesinde teşvik edilecek. Tarım Kredi Kooperatifleri ve belediyeler çiftçiye üretim girdileri konusunda destek sağlayacak. Alım garantili tarımsal üretim sayesinde hem üretici yetiştirdiği üründen zarar etmeyecek, hem de tüketici yeterli miktarda üretim olduğu için yüksek fiyat etiketleriyle karşılaşmayacak.