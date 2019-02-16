Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın...

Altın, insanlar için daima önemli bir yatırım aracı olmuştur. Bu nedenle de altın fiyatları daima yakından takip edilmektedir. Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın da, sevdiklerimize ve yakınlarımıza hediye olarak vermek için kullanılan ürünlerden... Pel, 16 Şubat 2019 itibariyle altın fiyatları nasıl seyrediyor?

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BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 16 ŞUBAT

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