Bursa’da tanzim çadırlarına büyük ilgi

Bursa'da dün açılan tanzim çadırlarındaki satışlar vatandaşların yüzlerini güldürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Bursa mitinginde 3 tanzim çadırının kurulduğunu açıklamasının ardından vatandaşlar ucuz sebzelere rağbet gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediye Tarım AŞ. tarafından kurulan çadırlarda üreticiden tüketiciye sebzeler ucuz şekilde satılıyor. Şehir merkezinde ilk etapta Emek Polis Karakolu'nun altındaki parkta, Dikkaldırım Mihraplı Parkı ve Arabayatağı Metro İstasyonu'ndaki boş alandaki 3 noktada satışlar başladı. Yakın zamanda satış noktaları 10'a çıkartılacak.

Öte yandan Osmangazi'ye bağlı Dikkaldırım Mahallesi Mihraplı Parkı girişinde açılan satış noktasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Haftanın her günü sabah 10.00 ile akşam 19.00 aralarında hizmet verecek olan satış noktasında zaman zaman kuyruklar oluştu. Satış görevlileri ise, güleryüzle haliyle vatandaşlara hizmet veriyor. Satış noktalarında patates ile soğan 2 lira, domates 3 lira, salatalık 4 lira, patlıcan 4.5 lira ve biber ise 6 liradan satışa sunuldu. Her vatandaş, her sebzeden en fazla 3 kilo alabiliyor.



"Güler yüzlü bir hizmet aldık"

Satış noktasından alışveriş yapan Burhan Bakır, "Ben piyasayı çok yakından takip ediyorum. Bu durumu gördüğümde devletin yanımda olduğunu hissediyorum. Kumpasçılara meydanı boş bırakmadılar. Allah razı olsun devletimizden. Bu devletin sıcak elinin varlığıdır. 5 gün önce komşudan malzeme aldığımda patlıcanın 16 liraya olduğunu gördüm. Şuanda çiçek gibi patlıcan 4.5 lira. Ben şuanda 17.5 liraya sebzeleri aldım. Bunları başka yerden 40 lira gibi bir rakama alacaktım. Yarım saat gibi bir sıra oldu. Bir sıkıntı çekmedim. Güler yüzlü bir hizmet aldık" dedi.



"Cenabı Allah benim ömrümden reisin ömrüne versin"

Nutullah Kara ise, "İnsanlarda biraz vicdan olmalı. 10-12 liraya satılan şey burada daha ucuz satılıyorsa insan vicdanını sorgulamalı. Allah korkusu olmalı. Allah razı olsun, reisimiz buna da bir çare buldu. Bu ülkenin firavunları varsa, Yusufları da var. Cenabı Allah hak yolunda halkıyla yürüdüğü müddetçe reisimize ömürlerden ömür bahşetsin. Cenabı Allah benim ömrümden reisin ömrüne versin. Bana bir şey olursa 1 kadın, 3 çocuk üzülür. Reise bir şey olursa bu ümmet-i Muhammed üzülür" diye konuştu.

Sırada bekleyen Selami Hoca ise, "Ben istesem her marketten alışveriş yapabilirim. Şu anda onları protesto ediyorum, hem de satışlara destek veriyorum. Çok güzel bir uygulama. Bu uygulama biraz daha düzene sokulabilir. Mesela birer, ikişer, üçer kilo poşetlerde sebzeler hazır bekletilir. Vatandaş da ihtiyacı kadar alırsa daha çabuk ilerler" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU