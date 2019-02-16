KDV iadesinde yeni dönem başladı

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu KDV iadelerinde çok daha hızlı ödemeyi öncelikleyen yeni sistem resmileşti. 1 milyon mükellefi ilgilendiren KDV iadesi düzenlemesine ilişkin tebliğ değişti. Küçük işletmelerde iade sistemi basitleştirilirken, 1 Ocak 2019'dan itibaren indirim hakkı kullanılabilecek. Buna göre 2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait belgelerin 2019 takvim yılı aşılmamak koşuluyla ilgili deftere kaydı halinde bu belgelerdeki KDV tutarları indirim konusu yapılabilecek.İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade taleplerinde, işlemin gerçekleştirildiği yılı izleyen ocak-kasım döneminde iadeye konu vergi beyan edilecek. İndirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle beraber iade için vergi dairelerine başvurulacak. Bu sürelere uygun olarak yeminli mali müşavir indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunlu olup, bu sürede iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecek.