BiP kullanıcıları 65 dilde mesajlaşacak

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Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell'in iletişim ve yaşam platformu BiP, yeni özelliğiyle mesajlaşmada yabancı dil sorununu bitiriyor. Türkiye'de 34 milyon, yurtdışında ise 5 milyondan fazla indirilen BiP, kullanıcılarına yeni bir özellik daha sundu. BiP ile 65 dilde gelen mesajları artık anında tercüme ederek görüntülemek mümkün oluyor. Ayrıca gönderilmek istenen mesajlar da 65 dilden istenilene çevrilerek gönderilebilecek. Tüm dünya ile kesintisiz iletişim kurduran BiP, Almanya'dan Suudi Arabistan'a, İran'dan Ukrayna ve Belarus'a, Japonya'dan Brezilya ve Antarktika'ya kadar 192 ülkeden kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Uygulama şimdilik iOS kullanıcıları için deneme amaçlı olarak devreye alındı. Şirketten yapılan açıklamada, yakın bir tarihte Android kullanıcıları da anında çeviri özelliği ile dil engeline takılmadan mesajlaşmanın mümkün olacağı belirtildi.