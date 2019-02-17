Merkez’den bankaları rahatlatacak hamle

BUGÜN NELER OLDU

Merkez Bankası, bankaların kredi vermesini kolaylaştırmak için zorunlu karşılıkları düşürdü. Bankadan yapılan açıklamada, "Türk Lrası zorunlu karşılık oranlarının 1 yıla kadar vadeli mevduat/ katılım fonları ile 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli diğer yükümlülüklerde 100 baz puan, diğer vade gruplarında 50 baz puan indirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Türk Lirası zorunlu karşılıkların yurtiçi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın kaynaklı standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânı üst sınırı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltilmiştir" denildi.