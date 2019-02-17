Tanzim satış Anadolu’ya yayılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Fırsatçılar nedeniyle fiyatları yüzde 200'ün üstünde artan meyve- sebzenin halka uygun fiyatlarda ulaştırılabilmesi amacıyla başlatılan tanzim satışlar Anadolu'ya yayılıyor. Pilot uygulaması İstanbul ve Ankara'da başlatılan tanzim satışlar, dün itibarıyla Elazığ, Bursa ve Balıkesir'de de başladı. İzmir, Erzurum ve Konya gibi birçok belediyenin de tanzim satış için çalışma başlattığı öğrenildi.Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilk tanzim satış noktalarını Mihraplı Camisi yanı, BursaRay Arabayatağı İstasyonu yanı ve Emek Korupark arkasında açtı. Vatandaşlar şehirde açılan tanzim satış noktalarına büyük ilgi gösterdi. Buradan alışveriş yapan vatandaşlardan Fatih Pehlivan, "Bunların devam etmesini isteriz. Seçenek bol olursa halk daha çok tercih eder" dedi.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ise tanzim satış noktasını Toplu Taşıma Merkezi'nde açtı. Alanı gezen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, son dönemde ülkede özellikle tarım ürünlerinde fiyatların yükselmesiyle ciddi bir spekülasyon oluştuğunu söyledi. Kafaoğlu, "Vatandaşımıza ucuz sebze yedirmek için gayret sarf ediyoruz. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'mız ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan BATAŞ şirketi ile bu organizasyonu yapıyoruz. Ürünleri Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla alıyoruz" diye konuştu.Elazığ Belediyesi tarafından başlatılan tanzim satış uygulaması vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kentte tanzim satış noktalarında bir günde 9 ton sebze ve meyve satıldı. Kültür Park'ta hizmet veren tanzim satış noktasından alışveriş yapan vatandaşlar, hükümet yetkilerine teşekkür ederek, satışların devam etmesini istedi. Nesrin Yıldız adlı vatandaş, "Marketler pahalı, burası çok ucuz" dedi./SABAH