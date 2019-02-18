Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Bursa'da 7 tanzim satış noktası daha açılıyor

'da 7 tanzim satış noktası daha açılıyor

'da yarından itibaren 7 farklı noktaya tanzim satış noktaları kurulacak.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 17:16 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 17:27
Bursa'da 7 tanzim satış noktası daha açılıyor

Bursa'da tanzim satış noktalarına yarın 7 farklı alan daha ekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa mitinginde yaptığı açıklamaların ardından ilk etapta 3 tanzim çadırı açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Tarım AŞ. tarafından 7 satış noktası daha yarından itibaren açılıyor. Şehir merkezinde ilk etapta Emek Polis Karakolu'nun altındaki parkta, Dikkaldırım Mihraplı Parkı ve Arabayatağı Metro İstasyonu'ndaki boş alandaki 3 noktada satışlar başlamıştı. Yarından itibaren Yıldırım ilçesindeki Namazgah Parkı, Emir Sultan Meydanı, ile Millet Mahallesi, Osmangazi ilçesindeki Soğanlı Mahallesi'ndeki Kanalboyuna, Demirtaş Meydanı'na ve Nilüfer'deki Beşevler Burfaş Tesisleri Önü Fatma Ana Heykeli ile Nilüfer Hastane Arazisi'nin bulunduğu bölgeye açılacak. Tanzim çadırları haftanın her günü sabah 10.00 ile 19.00 saatlerinde arasında hizmet veriyor.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da 7 tanzim satış noktası daha açılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN