Bursa'da 7 tanzim satış noktası daha açılıyor

Bursa'da tanzim satış noktalarına yarın 7 farklı alan daha ekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa mitinginde yaptığı açıklamaların ardından ilk etapta 3 tanzim çadırı açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Tarım AŞ. tarafından 7 satış noktası daha yarından itibaren açılıyor. Şehir merkezinde ilk etapta Emek Polis Karakolu'nun altındaki parkta, Dikkaldırım Mihraplı Parkı ve Arabayatağı Metro İstasyonu'ndaki boş alandaki 3 noktada satışlar başlamıştı. Yarından itibaren Yıldırım ilçesindeki Namazgah Parkı, Emir Sultan Meydanı, ile Millet Mahallesi, Osmangazi ilçesindeki Soğanlı Mahallesi'ndeki Kanalboyuna, Demirtaş Meydanı'na ve Nilüfer'deki Beşevler Burfaş Tesisleri Önü Fatma Ana Heykeli ile Nilüfer Hastane Arazisi'nin bulunduğu bölgeye açılacak. Tanzim çadırları haftanın her günü sabah 10.00 ile 19.00 saatlerinde arasında hizmet veriyor.