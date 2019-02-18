Dar gelirlilere elektrik desteğinde geri sayım

BUGÜN NELER OLDU

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın 8 Ocak'ta duyurduğu düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahiplerine verilecek 80 liraya kadar elektrik desteğinin bu hafta uygulamaya girmesi bekleniyor. Aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketimler devlet tarafından karşılanacak. Destekten yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak. Düzenli yardım alan hak sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak.Hanede yaşayan kişi sayısı 2 veya daha az olanlara 75 kilovatsaat, 3 kişi olanlara 100 kilovatsaat, 4 kişi olanlara 125 kilovatsaat, 5 kişi ve daha fazla olanlara ise 150 kilovatsaat olmak üzere, her ay elektrik desteği verilecek. Faturadan düşülecek elektrik tüketim desteği, 40 ila 80 lira aralığında olacak.