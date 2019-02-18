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? fiyatları ne kadar? e-PTT giriş ekranı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle İstanbul ve Ankara'nın il ve ilçe merkezlerinde tanzim satış noktaları kuruldu. Böylelikle vatandaşlar; domates, patates, patlıcan, sivri biber gibi besin maddelerini aracısız olarak direk devlet eliyle satın alabiliyor. ile birlikte sizde tanzim merkezlerine gitmeden e-Tanzim satışlarından faydalanabilirsiniz. eptt avm ile sivri biberin kilosu 6 TL, kırmızı biberin kilosu 6 TL, soğanın kilosu 2 TL, patatesin kilosu 2 TL, domatesin kilosu 3 TL... e-Tanzim satışları için epttavm giriş ekranı!

Giriş Tarihi: 18.2.2019 10:07
ePTTAVM tanzim satış nedir? e-Tanzim satış fiyatları ne kadar? e-PTT giriş ekranı...
Gün içinde en çok kullandığımız patates, soğan, yeşil biber, kırmızı biber, patlıcan, domates gibi ana besin kaynakları aracıların haksız kazançlarından dolayı marketlerde çok yüksek fiyatlara satılıyor. Bu gidişatı önlemek için Başkan Erdoğan'ın emriyle tanzim satış noktaları açıldı. Ayrıca tanzim merkezlerine gitmek istemeyen vatandaşlar için epttavm ile e-tanzim satışı yapılabilmekte, fiyatlar ise marketlerdeki fiyatlarla neredeyse yarı yarıya... e-Tanzim satış fiyatları ne kadar? ePTTAVM giriş ekranı burada.
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ePTTAVM tanzim satış nedir? e-Tanzim satış fiyatları ne kadar? e-PTT giriş ekranı...
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