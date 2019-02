Japon teknoloji şirketi Aktif Bank ile Türkiye pazarına girdi

Çalık Grubu'nun finansal teknoloji platformu ve Türkiye'nin en büyük özel yatırım bankası Aktif Bank, dünyanın ve Japonya'nın ileri teknolojisine, uzmanlığına sahip dünyanın öncü entegre güvenlik sağlayıcılarından SECOM ile iş birliği yaparak, güvenlik teknolojileri sektöründe yatırım gerçekleştirdi. Secom Aktif Yatırım A.Ş. adındaki ortak şirket, bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal şirketlere de anahtar teslim projelendirme modeliyle uçtan uca özel güvenlik teknolojileri sunacak.







Türkiye'nin önde gelen kuruluşları arasında yer alan Çalık Grubu, yenilikçi finansal teknoloji platformu olma misyonuyla hareket eden şirketi Aktif Bank ve Japonya'nın ileri teknolojisine, uzmanlığına sahip dünyanın öncü entegre güvenlik sağlayıcılarından SECOM'un yarı yarıya ortaklıkla kurduğu Secom Aktif Yatırım A.Ş. şirketiyle, Türkiye'de yaklaşık 4,6 milyar dolar büyüklüğe ulaşan güvenlik sektöründe yatırım gerçekleştirdi.

Ahmet Çalık: "Dijitalleşme alanına odaklandığımız bir dönemdeyiz"

Girişimci bir grup olarak, farklı sektörlerdeki yatırım fırsatlarını ve oluşumları her zaman yakından takip ettiklerini belirten Çalık Holding ve Aktif Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, "Şu anda, dijitalleşme alanına odaklandığımız bir dönemdeyiz. Dönüşen dünyada rekabetçi olmak için dijitalleşme büyük fırsat sunuyor. Yaşam teknolojileri alanında yapay zekâların etkin kullanımı ile inovatif hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Yenilikçi finansal teknoloji platformu olma misyonuyla hareket eden grup şirketimiz Aktif Bank ile Japonya'nın ileri teknolojisine, uzmanlığına sahip dünyanın öncü entegre güvenlik sağlayıcılarından SECOM iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliğiyle kurumlara, yaşam teknolojilerinde rehber olmayı ve dönüşümü en verimli şekilde gerçekleştirmelerine destek vermeyi amaçlıyoruz. İki şirketin güçlü sermaye yapısıyla ve yüzde elli yüzde elli ortaklıkla hayata geçen Secom Aktif Yatırım'in önümüzdeki dönemde gerek organik gerekse inorganik şekilde, şirket alımları da yaparak şu anda Türkiye'de büyümesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Nakayama: "Kaliteli ürünlerle Türk halkının konfor ve refah düzeyini yükselteceğiz"

SECOM Başkanı Yasuo Nakayama ise düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Geçtiğimiz Mayıs ayında açıkladığımız 'Secom Grup Yol Haritası 2022'de, toplumsal sorunları çözüme ulaştırarak ve şirket değerini artırarak sürdürülebilir büyüme planı yaptığımızı açıklamıştık. Yol haritamız doğrultusunda potansiyel ülke arayışındaydık. Araştırmalarımız sonucunda, uluslararası faaliyetlerimizi götüreceğimiz 19 ülkenin Türkiye olmasına karar verdik. Bunda Türkiye'nin jeopolotik önemi kadar, çalışan nüfusun artışına bağlı olarak ekonomik büyüme potansiyelinin de gelişmesi etkili oldu. Ayrıca bu kararımızın en önemli sebeplerden biri de Çalık Grubu ile karşılaşmış olmamız. Çalık ile SECOM, 'Gönülden Çalışmak', 'Adalet' ve 'Özveriyle Çalışma' gibi ortak kurumsal vizyon ve değerlere sahip. Felsefemize böylesine yakın vizyon ve değerler beni derinden etkiledi. Çalık Grubu'nun Türkiye Cumhuriyeti'ndeki üstün itibar ve deneyimi de bu iş kararını almamızda önemli bir etken oldu."

Secom Aktif, bireysel ve kurumsal kullanıcılar için güvenlik teknolojileri sunacak

Secom Aktif, Türkiye ile birlikte 18 ülkede faaliyet gösteren ve 60 bin çalışanı bulunan SECOM'un teknoloji ve bilgi birikimi ile Aktif Bank'ın inovatif ve teknoloji odaklı yaklaşımının sinerjisiyle sektöre farklı ve dinamik bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor.

Şirket, bireysel ve ticari kullanıcılara yönelik güvenlik teknolojileri sunacak. Ayrıca Entegre Güvenlik Çözümleri, Sistem Tasarımı, Sistematik Bakım ve Güncelleme ve Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri gibi alanlarda anahtar teslim projelendirme modeliyle müşterilerine uçtan uca hizmet veren bir iş modeline sahip olacak. Şirket ayrıca, güvenlik teknolojileri ürün tedariği ve satışı yapacak.

Secom Aktif Yatırım A.Ş. Hakkında

Çalık Holding ve SECOM, Türkiye'de iş ortaklığı kurma kararı almış bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Çalık Grubu'nun, yenilikçi finansal teknoloji platformu olma misyonuyla hareket eden şirketi Aktif Bank ile SECOM tarafından yarı yarıya ortaklıkla kurulan Secom Aktif Yatırım A.Ş. hayata geçirilmiştir. Söz konusu yatırımla, şirket satın alıma opsiyonları da değerlendirilerek organik ve inorganik büyüme çerçevesinde, yeni istihdam alanları oluşturmak ve bu çerçevede ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak hedeflenmektedir. Secom Aktif Yatırım A.Ş. başta Türkiye olmak üzere elektronik güvenlik ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda faaliyet göstererek büyümeyi amaçlamaktadır.

SECOM Hakkında

1962 yılında Japonya'nın ilk güvenlik hizmetleri sağlayıcısı olarak kurulan SECOM, her zaman, her yerde güvenlik hissi sağlayan, yaşamı daha konforlu ve rahat bir hale getiren hizmetler ve sistemler geliştirmektedir. Yalnızca güvenlik hizmetleriyle sınırlı kalmayıp yangından koruma, tıp sigortası, coğrafi veri, IT ve gayrimenkul alanlarında da faaliyet gösteren SECOM, 60 bini aşkın çalışanıyla 18 ülke ve bölgede yerel ihtiyaçlara göre özel olarak geliştirilmiş hizmetler sunmaktadır.

www.secom.co.jp/english/

Aktif Bank Hakkında

Türkiye'nin en büyük özel yatırım bankası Aktif Bank, kurulduğu ilk günden bu yana yaptığı yatırımlarla ve alternatif iş modelleriyle Türkiye'nin bankacılık lisansına sahip en büyük Finansal Teknoloji Platformu olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Kurum kültürünü, tam anlamıyla bu yaklaşım üzerine geliştiren banka; özgün iş yapış biçimiyle, hızlı, esnek ve maliyet avantajlı sonuçlar üretebiliyor. Aktif Bank bugün, iştirakleri ve iş ortakları ile birlikte 10'un üzerinde iş kolunda, 8 milyon müşteriye; krediden sigortaya, ulaşımdan kart hizmetlerine ve ödeme sistemlerine kadar tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayan birçok alanda hizmet sunuyor. Banka, fiziki ve dijital kanallar aracılığıyla sağladığı ürünlerle, Türkiye ve globaldeki finansal teknoloji hizmeti sunan şirketlerin iş ortağı ve rakibi olarak hareket ediyor. Aktif Bank Türkiye genelinde bulunan 10 şubesi ile de ağırlıklı olarak bire bir iletişim gerektiren kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve özel bankacılık odaklı hizmetler veriyor.

www.aktifbank.com.tr

Çalık Holding Hakkında

Çalık Holding 1981 yılından bu yana enerji, inşaat, madencilik, tekstil, finans ve telekomünikasyon alanlarında 31 bini aşkın çalışanı ile 22 ülkede faaliyet göstermektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde süregelen faaliyetleri çerçevesinde itibarı, güvenilirliği, güçlü finansal yapısı ve uluslararası şirketlerle yaptığı uzun süreli işbirlikleriyle tanınan Çalık Holding, inovatif iş modelleri geliştirmekte ve odaklandığı iş alanlarında sürdürülebilir büyüme sağlayarak ilerlemektedir. Faaliyette bulunduğu her coğrafyada kalıcı değerler oluşturma ilkesiyle hareket eden Çalık Holding, Endüstri 4.0'ın iş dünyasına kazandırdığı yeni fırsatlar sebebiyle iş süreçleri, hizmetleri ve ürünleriyle dijitalleşme alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

www.calik.com