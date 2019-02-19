10 milyar liralık hasat zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük icraat programı kapsamında açıkladığı "Hazine'ye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanmasını" sağlayan düzenleme 1 milyona yakın çiftçi ailesinin yüzünü güldürdü. Hazine arazilerinin kiralanması ve 2B taşınmazlarına ilişkin barışla devletin kasasına 10 milyar liralık gelir girecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tarım arazilerinin kiralanması konusunda 180 bin başvuru geldiğini belirterek, yaklaşık 5 bin vatandaşın kiralama işlemini tamamladıklarını belirtti.Hazine'ye ait yaklaşık 3.4 milyar metrekare tarım arazisi çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanıyor. Bu uygulamadan yaklaşık 220 bin çiftçinin yararlanması bekleniyor. Arazilerin daha etkin, verimli kullanmasını sağlayacak bu sistemle çiftçiler arazileri kiralayıp daha sonra da bedeliyle satın alabiliyor.Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Murat Kurum, kiralamaya ilişkin düzenlemede başvuruda yüzde 82 oranında başarı elde edildiğini belirterek, "Yapılan başvuruları değerlendiriyoruz. Gerekli şartları taşıyan vatandaşların işlemleri tamamlandı. Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında yapılan başvuru sayısı 180 bin oldu. Kiralama işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda bugüne kadar 4 bin 449 adet kiralama yapıldı" dedi.TARIM arazisinde imar planı değişmedikçe tarım arazisi olarak kullanılmak zorunda. Kira bedelleri mevcut ecrimisilin yarısı üzerinden hesaplanıyor. Başvuru tarihi itibarıyla arazilerin fiilen kullanımının devam etmesi ve ecrimisil borcunun da bulunmaması gerekiyor. Bu sistemde yaklaşık 220 bin çiftçinin yaşadığı anlaşmazlık kiralama sözleşmesiyle ortadan kalkıyor.HAZINE'YE ait tarım arazilerinde 10 yıllık kira süresi sonunda çiftçiler ister kira süresini uzatabilecek, isterlerse arazileri satın alabilecek. Kurum arazileri belediye veya mücavir alan sınırları içindeyse Hazine arazilerinin rayiç bedeli üzerinden doğrudan satılabilecek. Tamamını peşin ödeyenlere % 20, yarısını peşin ödeyene de % 10 indirim yapılıyor.