Bir elin nesi var Mastercard’in sesi var

Podcast'ler, akıllı hoparlörler, kulaklıklarla birlikte artık sesle sipariş verilebilmesi hatta ödeme yapılabilmesi gibi yenilikler giderek yaygınlaşırken, markaların da kulaklara hitap etme ihtiyacını doğurdu. Sunduğu dijital ödeme çözümleriyle, dünya genelinde 200'den fazla ülkede bulunan Mastercard, bu ihtiyacı tespit ederek, duyulduğunda markayı hatırlatacak, ödeme adımı tamamlandığının da belirtisi olarak bir melodi geliştirdi.

DİJİTAL MÜŞTERİLERE HİTAP EDEN DİJİTAL MARKA

2022 yılında sesli alışverişin 40 milyar doları bulacağı öngörülürken, Mastercard, 2016 yılında görsel marka kimliğinde yaptığı değişiklik sonrasında, çağın değişen ihtiyaçlarına uygun olarak müşterilerine "sesle" de ulaşmayı amaçlıyor. Bu sayede markanın yenilikçiliğini, dinamizmini ve dijital gücünü yansıtan bir melodiyle marka kimliğini pekiştirmek isteyen Mastercard, tüketicilere yönelik sesli alışveriş, yaşam ve ödeme araçları artarken, ses kimliğinin de artık markalar için görsel kimlik kadar önemli olduğunu vurguluyor.

Bu "sesli logo"nun, herkesin kendinden bir şeyler bulacağı, tutkulu, şaşırtıcı, keyif veren ve dile dolaşan bir melodi olmasına özen gösterildi. Mastercard'ın, duyanın hemen mırıldanmaya başlayacağı bir melodi arayışıyla dünya genelinde birçok ajansın ve müzisyenin katkısıyla başlattığı çalışma sonrasında, ortaya hem global hem yerel olmayı başarabilen, akılda kalıcı, tüm kültürlere hitap eden bir melodi çıktı. Melodinin operatik, sinematik, eğlenceli gibi farklı versiyonları ve bölgesel uyarlamaları da bulunuyor.

İLK TANITIM GRAMMY ÖDÜLLERİNDE

Mastercard Melodisi ilk kez iki gün önce ABD'de gerçekleştirilen 61. GRAMMY Ödülleri'nde kendisi de Grammy adayı olan şarkıcı Camila Cabello'nun yer aldığı bir reklamla duyuruldu. Los Angeles'taki müzik meraklıları, bu hafta boyunca bu "sesli logoyu" Fred Segal'deki Mastercard Sensory Lab'de dinleyebilecekler. ABD'deki tanıtımın ardından, Mastercard Melodisi Londra'daki BRIT ödüllerinde ve Barcelona'daki Mobile World Congress'te görücüye çıkacak. Sonrasında ise belli bir program dahilinde, farklı ses entegrasyonları, aktivasyonları gerçekleştirilen, dileyenler Mastercard Melodisi'ni telefon zili olarak da indirebilecek.

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