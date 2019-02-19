Buzla kaplı Çıldır Gölü turistleri cezbediyor

Kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, son günlerde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Buz kalınlığının yer yer 30 ile 50 santimetre kalınlığa ulaştığı göl üzerinde, turistler buz üstünde gezmenin, atlı kızaklara binmenin keyfini çıkardı. Çıldır Gölü üzerinde turistler ve amatör fotoğrafçılar güzel anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti.

Rize'den gelen Dursun Ali Demiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü'nü çok beğendiğini ifade ederek, gölde buz üstünde yürümenin ve atlı kızaklara binmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Karadeniz'den 20 kişilik ekiple yola çıktıklarını ifade eden Demiroğlu, "Artvin'in Şavşat ilçesinde yolda kaldık, karayolları ekiplerinin yardımıyla yolları açtılar ve buraya geldik. Çıldır Gölü beklediğimizden daha güzelmiş, burayı hep fotoğraflarda görüyorduk ama gelince daha güzel olduğunu gördük. Herkesi Çıldır'a bekleriz." diye konuştu.

"ÇILDIR'DA KIZAKLA GEZMEK HARİKAYDI"

Turistlerden Tülay Parlak da tatilini Çıldır Gölü'nde değerlendirdiğini ve Kars'ta bulunduğu için mutlu olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Çıldır Gölü'ne ilk kez geliyorum, tahmin ettiğimden daha büyük ve çok güzel. Çıldır çok soğuk ama yine de beğendim. Maceralı bir yolculukla buraya geldik, yolda tipiye yakalandık ama burası yolda çektiğimiz o eziyete değdi. Buradaki güzellikleri, Çıldır Gölü'nü hep fotoğraflarda görüyorduk ama fotoğraflardakinden daha güzel. Çıldır'da kızakla gezmek harikaydı, iyi ki gelmişiz. Herkese buraya gelmesini tavsiye ederim ama sıkı sıkı giyinsinler burada hava çok soğuk."

Amatör fotoğrafçı Mitat Eroğlu, yerli ve yabancı turistlerin göle gelip güzellikleri gördüğüne işaret ederek, "Amatör fotoğrafçılık yaptığım için arkadaşlarımla düzenli olarak geziler düzenliyoruz, bu sefer ki gezi planımız Doğu Ekspresi'yle Kars'a gelmekti. Çıldır Gölü'nün muhteşem bir doğası ve fotoğraf çekmek için güzel yeri var, Kars'a her fırsatta da gelmek isterim." dedi.