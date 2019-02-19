FETÖ'nün "mahrem imamlarına" yönelik operasyon: 2 tutuklama

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensubu askeri personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen 50 kişiden 3'ünün daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 29'a yükseldi.
Zanlılardan 5'i, daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında işlem yapıldığından emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 22'si etkin pişmanlıktan faydalanmak istediklerini belirtmeleri üzerine, adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak salıverildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 2 zanlı tutuklandı.
Konya merkezli 28 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 5 Şubat'ta, örgütün TSK'ye yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlar kapsamında şüphelilerden 26'sı gözaltına alınmıştı.