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Havalimanı için iki metroya onay

Giriş Tarihi: 19.2.2019
Havalimanı için iki metroya onay
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı projelerinin imar planlarını onayladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantılarında yeni havalimanına gidecek iki metro hattının planları ele alındı. Güzergâhlarında bazı revizyonlar yapılarak Meclis'e gönderilen imar planlarına ilişkin raporda, İstanbul Havalimanı-Halkalı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatlarının hayata geçirilmesi halinde ulaşım sorununun çözümüne katkı sunacakları belirtildi.
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Havalimanı için iki metroya onay
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