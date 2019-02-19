PTT tanzim satışlara İstanbul’da da başladı

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'nın milli pazar yeri platformu www.epttavm.com'dan ilk olarak Ankara'da uygulamaya konulan e-Tanzim satışları, bugün itibarıyla İstanbul'da da başladı. PTT tarafından Ankara'daki satış noktasında, 100'ün üzerinde personel 7 gün 24 saat çalışıyor. Personel sayısı, gelen siparişlere göre artırılıyor. www.epttavm.com'dan e-Tanzim'e tıklayarak, 8 çeşit ürün sipariş edebilen tüketiciler, tek üründen en fazla 3 kilo alabiliyor. Saat 14.00'e kadar verilen siparişler aynı gün, sonrakiler ise ertesi gün teslim ediliyor.