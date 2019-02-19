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tanzim satışlara ’da da başladı

Giriş Tarihi: 19.2.2019
PTT tanzim satışlara İstanbul’da da başladı
Türkıye'nın milli pazar yeri platformu www.epttavm.com'dan ilk olarak Ankara'da uygulamaya konulan e-Tanzim satışları, bugün itibarıyla İstanbul'da da başladı. PTT tarafından Ankara'daki satış noktasında, 100'ün üzerinde personel 7 gün 24 saat çalışıyor. Personel sayısı, gelen siparişlere göre artırılıyor. www.epttavm.com'dan e-Tanzim'e tıklayarak, 8 çeşit ürün sipariş edebilen tüketiciler, tek üründen en fazla 3 kilo alabiliyor. Saat 14.00'e kadar verilen siparişler aynı gün, sonrakiler ise ertesi gün teslim ediliyor.
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PTT tanzim satışlara İstanbul’da da başladı
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