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bankaları gücünü koruyor

Giriş Tarihi: 19.2.2019
Türk bankaları gücünü koruyor
JCR Eurasia Rating Başkanı Orhan Ökmen, Türk bankacılık sektörünün "istikrarlı" görünümünü 2019 yılında da korumasının beklendiğini bildirdi. Ökmen, "Türk bankacılık sektörü dış fonlara ulaşma kapasitesini devam ettirebilme potansiyelini önemli ölçüde koruyor. Güçlü ve itibarlı küresel yatırımcıların sektöre olan ilgisinin 2019'dan itibaren tekrar artmasını bekliyoruz. Dünya ekonomileriyle her alanda yüksek entegrasyon gücü, yeterli ve kaliteli likiditesi, sağlam sermaye yapısı ve uluslararası fonlara erişim kolaylığı Türk bankacılık sektörünün güçlü özellikleri" dedi.
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Türk bankaları gücünü koruyor
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