Hazine hedefi 12’den vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Hazine hedefi 12'den vurduborçlanmada, enstrüman çeşitliliğini sağlayıp maliyeti düşürme stratejisi izleyen Hazine, bu hafta gerçekleştirdiği üç ihalede hedefine ulaştı. Hazine, pazartesi günü yapılan 6 yıl vadeli tahvil ihalesinde, toplam 2 milyar 565 milyon TL borçlanırken, faiz yüzde 19.07 oldu.Aynı kağıdın 14 Ağustos'taki ihalesinde faiz yüzde 21.3, 18 Aralık'taki ihalesinde ise faiz yüzde 20.44 olmuştu. Böylece 14 Ağustos'taki ihaleye göre faizde yaşanan 2.23 puanlık düşüş, faiz yükünü 343 milyon lira civarında azaltmış oldu. Hazine dün gerçekleştirdiği 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalelerinde ise toplam 12.4 milyar TL borçlandı. 2 yıl vadeli ihalede 5 milyar 281 milyon lira borçlanılırken, 23 Ekim'de yüzde 25.98 olan faiz, dün 18.34'e indi. Hazine'nin faiz yükü 715 milyon TL azaldı.5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli ihalede ise 4 milyar 566 milyon TL borçlanılırken, 15 Ocak'taki ihalede yüzde 4.03 olan dönemsel faiz, dün 3.89'a indi.