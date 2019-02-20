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Kilo başı rakamı ’yı geçti

Giriş Tarihi: 20.2.2019
Kilo başı ihracat rakamı İtalya’yı geçti
BU yıl Washington ve Ohio'da açacağı mağazalarla ilk kez Amerika'ya giriş yapacaklarını dile getiren Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, İtalya'da ise iki yılda 3 kat büyüdüklerini söyledi. İtalya'da kilo başı ihracat 45 euroyken Damat olarak kilo başı ihracatlarının 80 euroya ulaştığını dile getiren Orakçıoğlu, "Yurtdışındaki etkinliğimizi hızla artırıyoruz. Yıl sonunda 410 mağazayı aşacağız. Muhtemelen yurtdışı mağaza sayımız yurtiçini geçecek. Yurtdışı mağaza ciromuz da 60 milyon euroyu bulacak" diye konuştu. Orakçıoğlu, bu yıl 30 milyon liralık yatırım planladıklarını söyledi.
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Kilo başı ihracat rakamı İtalya’yı geçti
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