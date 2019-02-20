Kordsa’dan uzay ve havacılıkta dev hamle

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KORDSA, Amerika'da yeni bir satın alma için sözleşme imzaladı. 2018'de Fabric Development, Textile Products ve Advanced Honeycomb Technologies şirketlerini satın alarak uzay ve havacılık sektörünün önemli tedarikçileri arasındaki konumunu güçlendiren şirket, gelecek nesil ulaşım araçlarına da kompozit malzemeler sağlayan Axiom Materials'ı 181 milyon dolar şirket değeri üzerinden yaklaşık yüzde 96'sına kadar hissesini satın almak için sözleşme imzaladı. Kordsa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper, "2013'te girdiğimiz kompozit teknolojileri pazarında büyüme hamlelerimizi devam ettiriyoruz. Bu satın almayla uzay ve havacılıkın yanı sıra gelecek nesil ulaşım araçları için ileri kompozit malzeme teknolojilerine yön vereceğiz."