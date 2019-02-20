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Otohaber’in tasarım ödülü ’nın oldu

Giriş Tarihi: 20.2.2019
Otohaber’in tasarım ödülü Mia’nın oldu
OTOHABER Dergisi'nin Delphi Technologies ana sponsorluğu, Shell Türkiye co-sponsorluğu ve CDMMobil'in ödül sponsorluğunda düzenlediği "Hayalindeki Otomobili Tasarla" yarışmasının birincisi belli oldu. Halk oylaması sonucu seçilen tasarımlar jüriye sunuldu. Değerlendirme sonucunda Onur Zengin'in Mia isimli tasarımı birinci seçildi. Jüri Özel Ödülü'ne Ercan Orhan ve Ömer Koç'un tasarımları layık görüldü. Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'de yapılan törende Onur Zengin ödülü olan dizüstü bilgisayarını Otohaber Genel Yayın Yönetmeni Halit Bolkan'ın elinden aldı.
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Otohaber’in tasarım ödülü Mia’nın oldu
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