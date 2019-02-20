Türkiye'nin en büyük kongresi başlıyor!

Türkiye'nin en büyük kongre fuarı "The ACE of M.İ.C.E. Exhibition" bugün İstanbul'da başlıyor.



Fuar, bu yıl toplantı ve etkinlik sektörünü 6'ncı kez bir araya getiriyor. Dünyanın birçok ülkesinden misafirlerin ağırlanacağı etkinlik için heyecan büyük.



Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, ilki 2014 yılında düzenlenen buluşma, bu yıl kapılarını Türk Hava Yolları sponsorluğunda aralıyor.



İstanbul Kongre Merkezi'nde, 20-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliğe 250 yabancı, 400 yerli katılımcı ağırlanacak.

Etkinlik, firmalara daha fazla alıcıya ulaşarak ağlarını genişletme imkanı sağlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ise fuara, 40 metrekarelik bir stant ile katılıyor.