Dizel motorda yurtdışı rakiplerini solladı

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Şahin Metal bünyesinde kurulan Erin Metal Ar-Ge çalışmaları sonucu ürettiği ekonomik dizel motoru yurt içi ve yurt dışı pazarlarda satıyor- Erinmotor Genel Müdürü Ersin Şahin:- "Rekabet ettiğimiz motorlar 13-14 bin lira civarı fiyata sahip iken biz yüzde 100 yerli imkânlarla üretim yapan Erinmotor'un dizel tip motoru denizcilikten tarıma pek çok alanda yerli alternatif oluşturuyor. Rakiplerinden daha düşük fiyatla satılan ve yüzde 20 daha fazla yakıt tasarrufu sağlayan tek silindirli endüstriyel motor, kalitesi ve performansı ile batılı muadilleri ile rekabet edebiliyor. 10 senelik bir Ar-Ge çalışmasının sonucunda ortaya çıkan motorun tanıtımı geçen yılın nisan ayında yapılırken, iç pazarda kısa sürede kullanılmaya başlanan motorun ilk ihracatları da gerçekleştirildi.Firma tek ve dört silindirli motorlar üzerine Ar-Ge çalışmalarını sürdürürken, doğalgazla çalışan motorlar üzerine de testler yapıyor.Erinmotor Genel Müdürü Ersin Şahin, ürettikleri motorun 1,16 litre hacme ve 24 beygir güce sahip olduğunu aktararak, motorlarının kalite ya da rekabet sorunu olmadığının altını çizdi."Rekabet ettiğimiz motorlar 13-14 bin lira civarı fiyata sahip iken biz yüzde 20 daha fazla yakıt tasarruflu motorumuzu 10 bin 500 liraya satıyoruz ve bunu daha da aşağı çekmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullanan Şahin, şunları anlattı: "Motor yerli ve yabancı bayi ve kanallar üzerinden satılıyor. Moritanya ve Arnavutluk'a ilk ihracatlar yapıldı. Tunus ile Cezayir ise hedef pazarlarımız." Şahin, Ar-Ge ve üretim aşamasında Yıldız Teknik Üniversitesi ile işbirliği yaptıklarını ve firmalarının tekno yatırım destekleri kapsamında bulunduğu bilgisini vererek, 46 kişilik ekiplerinin 21'inin Ar-Ge personeli olduğunu belirtti.