KOBİ’ye Bekchy geldi

Türkiye'nin yerli siber güvenlik
markası Bekchy sektöre
heyecan kattı.
Bulut tabanlı çalışan
bir "web uygulaması
güvenlik duvarı" ürün
olan sistem, firmaları
birçok sanal tehditten
koruyor. Faydata Bilgi
Teknolojileri A.Ş.
tarafından 2016-2017
yılında geliştirilerek,
test süreçlerinden
sonra 2018 yılının 3.
çeyreğinde satışlarına
başlandı. Bekchy,
küçük, orta ve büyük
boy işletmelerden,
üniversite ve devlet
kurumlarına kadar
tüm web uygulama
sunucularının önünde
çalışıyor. Finans,
sağlık, eğitim, turizm,
medya sektörlerinde
kullanılmaya başlayan
Bekchy, internet
portalları, CRM, B2B
ve e-ticaret sitelerinde
ve tüm web uygulamalarında
temel
ve ileri
düzey
koruma
sağlıyor.