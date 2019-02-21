Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > KOBİ’ye Bekchy geldi

’ye Bekchy geldi

Giriş Tarihi: 21.2.2019
KOBİ’ye Bekchy geldi
Türkiye'nin yerli siber güvenlik markası Bekchy sektöre heyecan kattı. Bulut tabanlı çalışan bir "web uygulaması güvenlik duvarı" ürün olan sistem, firmaları birçok sanal tehditten koruyor. Faydata Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından 2016-2017 yılında geliştirilerek, test süreçlerinden sonra 2018 yılının 3. çeyreğinde satışlarına başlandı. Bekchy, küçük, orta ve büyük boy işletmelerden, üniversite ve devlet kurumlarına kadar tüm web uygulama sunucularının önünde çalışıyor. Finans, sağlık, eğitim, turizm, medya sektörlerinde kullanılmaya başlayan Bekchy, internet portalları, CRM, B2B ve e-ticaret sitelerinde ve tüm web uygulamalarında temel ve ileri düzey koruma sağlıyor.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KOBİ’ye Bekchy geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN