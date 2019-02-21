KOBİ’ye Bekchy geldi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin yerli siber güvenlikmarkası Bekchy sektöreheyecan kattı.Bulut tabanlı çalışanbir "web uygulamasıgüvenlik duvarı" ürünolan sistem, firmalarıbirçok sanal tehdittenkoruyor. Faydata BilgiTeknolojileri A.Ş.tarafından 2016-2017yılında geliştirilerek,test süreçlerindensonra 2018 yılının 3.çeyreğinde satışlarınabaşlandı. Bekchy,küçük, orta ve büyükboy işletmelerden,üniversite ve devletkurumlarına kadartüm web uygulamasunucularının önündeçalışıyor. Finans,sağlık, eğitim, turizm,medya sektörlerindekullanılmaya başlayanBekchy, internetportalları, CRM, B2Bve e-ticaret sitelerindeve tüm web uygulamalarındatemelve ileridüzeykorumasağlıyor.