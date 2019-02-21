S&P açıklamaları temelsiz

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart & Poor's (S&P) analistlerinin Türkiye bankacılık sektörüne ilişkin açıklamalarına karşı bir bildiri yayımlayarak analizlerin tamamen temelsiz olduğunu açıkladı. Açıklamada şirket analistlerinin görüşlerinin en kötü varsayımlara dayalı senaryoların ürünü olması nedeniyle temelsiz olduğu, son dönemdeki toparlanmayı dikkate almadığı, Türkiye'nin kendine has özelliklerini ve gücünü, bankacılık sektörünün tecrübesini ve reel sektörün dinamizmini yansıtmadığı vurgulandı. Bankaların ihtiyatlı tutumunun da etkisiyle, yakın izlemeye alınan kredilerde artış olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kredilerin takibe intikal oranı yüzde 5'ler seviyesinde. Bu sınıftaki kredilere takibe atılmış ve donuk alacak haline gelmiş kredi muamelesi yapılması son derece yanlıştır. Sektörün aktif kalitesindeki bozulmanın yüksek olacağına ilişkin değerlendirme yapılması hem bankacılık, hem de reel sektör için büyük bir haksızlıktır."