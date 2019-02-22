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yönetim kurulu başkanı istifa etti

Birleşik Krallık merkezli finans grubu şirketi Barclays'in alt kuruluşu 'in Yönetim Kurulu Başkanı Gerry Grimstone, Şubat ayı sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019 16:11 Güncelleme Tarihi: 22.2.2019 16:23
Barclays Bank yönetim kurulu başkanı istifa etti

Grimstone'un görevine, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere Nigel Higgins getirilecek. Grimstone, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu yorumu yaptı:

"Birçok şirketin yönetim kurulunda bulunduktan 20 yıl sonra ve yakın zamanda Standard Life Aberdeen yönetim kurulu başkanlığını görevinden de çekilmemin ardından, şu an değişim için uygun bir zamandır. İleriye dönük olarak Birleşik Krallık'taki kamu sektörü faaliyetlerimi, Avrupa'da ve küresel olarak Deloitte ile yaptığım çalışmaları, Hindistan, Çin ve Asya-Pasifik'teki diğer yerlerde yaptığım işlere odaklanacağım. Şu an peşinde koşualacak heyecan verici kamu ve özel sektör fırsatları olduğu ortada. Barclays'i, şirketin oldukça güçlü olduğu bir dönemde bırakıyorum ve gelecekte de şirkete iyi şanslar diliyorum."

Barclays'in Perşembe günü açıklanan 2018 dördüncü çeyrek ve yıllık sonuçlarında artış görülmüştü.

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Barclays Bank yönetim kurulu başkanı istifa etti
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