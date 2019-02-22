İlave istihdama süper teşvik geliyor

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Hükümet ilave istihdama süper teşvik paketini açıkladı. İŞKUR verilerine göre, aylık ortalama 100 bin istihdam yaratıldığı düşünülürse 3 aylık dönemde işverene 2 milyar 820 milyon lira teşvik sağlanacak. Şubat, mart, nisan döneminde işe alınacak her bir işçi için 9 bin 400 liraya yakın destek verilecek.İşverenler bu dönemde asgari ücrete karşılık ödenecek işçi ve işveren paylarından oluşan sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi teşvikinden de faydalanacak.Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ekonomi paketiyle işverene üç aylık süper teşvik müjdesi geldi. Teklifin komisyon görüşmeleri sırasında eklenen maddeye göre, 2018 yılı içinde işyerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat 2019 ile 30 Nisan 2019 tarihlerinde işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Yeni işe alınan işçiler için verilen bu destekle birlikte daha önce yürürlükteki teşvikler de devam edecek. Üç aylık dönemde işe alınan işçiler için işverene üç ay süreyle günlük 67.36 lira tutarında ilave destek sağlanacak.Asgari ücretli bir işçi için aylık yaklaşık 960 lira gelir vergisi, damga verisi olarak 154 lira ödeniyor. Bu üç aylık dönemde yaklaşık 3 bin 342 lira ile net 6 bin 60 lira (net asgari ücret) lira avantaj elde edilmiş olacak. Üç aylık dönemde yaklaşık 300 bin yeni istihdam yaratıldığı düşünülürse bu destek tutarı 2.8 milyar liraya ulaşıyor.1.5 milyon işverene 14 kalemde 2.2 milyarlık teşvik sağlanırken, 7 milyon sigortalı için 5 puan indirimi yapıldı. Prim indirimi ile verilen destek 1.5 milyar liraya ulaştı.