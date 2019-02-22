İnsan ve çevre sağlığını girişim enerjisi koruyacak

BUGÜN NELER OLDU

İnsan, hayvan, tarım ve çevre sağlığı konusundaki pek çok gelişmede teknoloji girişimlerinin parmağı var. Nesnelerin interneti projeleriyle tarım ve hayvancılık gelirini artırmaya odaklanan çözümler Türkiye'nin geleceğini doğrudan ilgilendiren projelere imza atıyor.Bayer'in girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla küresel olarak yürüttüğü 'Girişim Hızlandırma Programı Grants4Apps' (G4A) Türkiye ayağının başvuruları 28 Şubat tarihinde sona eriyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez Türkiye'de düzenlenen G4A Turkey; bu yıl kapsamını genişleterek insan ve hayvan sağlığının yanı sıra tarım ve çevre sağlığı alanlarında iş ve teknoloji çözümleri sunan girişimlere odaklanıyor. Özel bir jüri tarafından seçilecek girişimler, 60 bin TL değerinde hibe ile ödüllendiriliyor. Kazanan girişimciler 100 gün süreli çalışma ortamı ve mentorluk eğitimi imkânıyla destekleniyor.Bayer Grants4Apps Turkey 2019'a Türkiye'nin her yerinden üzerinde çalışılabilecek yalın bir ürüne (MVP) ya da prototipe sahip olan, sağlık, tarım, hayvancılık, çevre sağlığı alanlarına ve kurumsal firmalara fayda sağlayacak teknoloji, bilişim ve iş modeli çözümleri sunan 18 yaşından büyük her girişimci birden fazla projeyle başvurabiliyor. Başvuruları 28 Şubat tarihinde sona erecek olan Grants4Apps Turkey 2019'awww.g4a.health/ turkey sitesinden başvurabiliyor.