KDV 10 günde ödenecek

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Kur saldırısının ardından iş dünyasını ve reel sektörü rahatlamak için istihdam teşviğinden, kredi kanallarının açılmasına kadar birçok düzenlemeyi hayata geçiren Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV alacağı konusunda da önemli bir adım attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yaparak, nakdi iade taleplerinin karşılanma esaslarını belirledi.Mart başından itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle ön kontrol raporuna dayalı iade sistemine geçiliyor. KDV iadelerinin çok daha hızlı ödenmesini sağlayacak sistemle, Ocak 2019'dan itibaren gerçekleşen işlemlerden kaynaklanan yeni KDV iade taleplerinin yarısı, ön kontrol raporunun oluşturulmasından itibaren 10 gün içinde ödenecek.Kalan kısım da yeminli mali müşavir KDV iade tasdik raporuna ilişkin kontrol ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontrollerin ardından ödenecek.Uzmanlar, yeni sistemle KDV iadelerinin hızlanacağını belirtirken, kontrol raporlarının da hızlı bir şekilde hazırlanmasıyla bütün sorunların çözülmüş olacağını ifade ediyor.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada, "Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı, uğurlu olsun" mesajı verdi. Bakan Albayrak'ın sosyal medyada paylaştığı grafikte, Ocak 2019 ve sonrasındaki işlemlerden kaynaklanan ve işlem türü itibarıyla YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade taleplerinin "KDVİRA" sistemi tarafından sorgulanacağı belirtildi. Bakan Albayrak, daha önce de yaptığı açıklamada, KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Daha hızlı ödemeyi öncelikleyecek yeni bir sistemi oluşturacağız" demişti.İadeden yararlanılması için, en az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi verilmiş olması, daha önce en az üç vergilendirme döneminde iade talebinin sonuçlanmış olması, bireysel veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olmak gerekiyor. Ayrıca bakanlığın ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş şart.