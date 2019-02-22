Müşteri derdini robot çözmeye çalışacak

BUGÜN NELER OLDU

Sahip olduğu milyonlarca müşterinin derdini akıllı yazılım robotlarıyla çözen şirketlerin sayısı artıyor. Bu konuda yerli girişimlerin payı da artıyor. Türk Telekom, yüzde yüz yerli yeni nesil dijital müşteri iletişim platformu JetFix'i kurumların kullanımına sundu.JetFix, kurumlara sunduğu Livechat, Chatbot ve Omnichannel ürünleri ile kurumların müşteri ilişkileri yönetimlerini daha hızlı ve verimli yapmalarına imkân sağlıyor.Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, kurumlar için tamamen yerli, yeni nesil dijital müşteri iletişim platformu JetFix'i hayata geçirdi. Kurumların müşterileri ile gerçekleştirdikleri iletişim süreçlerini iyileştirmeyi; zaman, maliyet ve yönetim gibi alanlarda firmalara destek olmayı hedefleyen Türk Telekom, JetFix'i 3 ana ürünle kurumlarla buluşturuyor.JetFix'in Livechat ürünü ile kurumlara canlı mesajlaşma ve aynı anda çoklu müşteri görüşmesi imkânı sağlanırken, Chatbot ürünü ile sanal asistan üzerinden 7-24 mesajlaşma sunuluyor. Ayrıca, Omnichannel (çoklu kanal yönetimi) ürünü ile kurumlar özellikle sosyal medya ve e-mail kanallarından gelen talep, bilgi, öneri gibi tüm geri bildirimlerine daha hızlı ve verimli yanıt verebiliyorlar.