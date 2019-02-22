TL mevduatta vadeler uzadı

BUGÜN NELER OLDU

Mevduatta alınan tedbirler Türk Lirası'nın vadesini de artırdı. Stopaj düzenlemelerinin ardından 3-6 ay vadeli TL mevduatların payı yüzde 132, 1 yıldan uzun vadeli TL mevduatların payı da yüzde 93 arttı. TL'ye yatırım yapanın kazancı yüzde 10'dan daha fazla oldu. Merkez Bankası araştırmasına göre, düzenlemeyle uzun vadeli TL mevduatın payı ciddi şekilde arttı. Eylül ayından itibaren TL mevduatta kayda değer bir vade uzaması görüldü. Merkez Bankası'nın resmi blogu "Merkezin Güncesi"nde yayımlanan araştırmada şu ifadelere yer verildi: "Örneğin, 30 Kasım 2018'de yüzde 25 yıllık faiz oranı ile 366 gün vadeli olarak açılan bin TL bakiyeli mevduat hesabı için uygulanacak gelir vergisi stopaj oranı yüzde sıfır olduğundan müşteri hesabına net 225 TL yerine 250 TL ödenecek. Stopaj düzenlemeleri vade uzamasında etkili oldu. Uzun vadeli brüt faizlerdeki bu göreli artış, ilerleyen dönemlerde faizlerin gerileyebileceği yönünde şekillenen beklentiler ve stopaj avantajı ile birleştiğinde tasarrufların uzun vadeli mevduata yönelmesini desteklemiş olabilir. Azalan belirsizlikler ve makroekonomik dengelenmenin de olumlu katkısının bulunduğu mevcut finansal ortamda, yapılan stopaj oranları düzenlemesinin mevduatın vadesinin uzatılması ve dolarizasyonun azaltılmasına destek verdiği görülüyor."