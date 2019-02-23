Atak’ın ‘ağır abisi’ yolda

BUGÜN NELER OLDU

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında Ağır Sınıf Taarruz Helikopter Projesi sözleşmesi imzalandı. Helikopterin ilk test uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor.Atak'ın 'ağır abisi' olacak projenin sözleşmesi, SSB Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat tarafından imzalandı. Geliştirilecek helikopter, mevcut Atak helikopterinin iki katı kalkış ağırlığına sahip olacak ve bu alanda dünyada sadece iki örneği bulunan en üst sınıf taarruz helikopterleri arasında yerini alacak. 10 ton sınıfında yerini alacak helikopterin teknik özellikleri de dikkat çekiyor.İmza töreninde konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Ağır sınıf taarruz helikopteri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak" dedi. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat da projeyle tamamen Türk mühendislerce tasarlanacak, yüzde 100 yerlileştirmenin hedef alındığına dikkat çekerek, "Uluslararası boyutta hiçbir şirket hem hafif hem de ağır sınıfta taarruz helikopteri yapmazken TUSAŞ olarak bizlere bu görevin verilmesi heyecanımızı artırdı" dedi.