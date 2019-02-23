İŞKUR'dan çalışan annelere 40 milyon lira

BUGÜN NELER OLDU

İŞKUR'un kadınların çalışma hayatından kopmadan çocuğunu büyütebilmesi için 2016 yılı başında uygulamaya koyduğu yarım gün çalışma ödeneğine ilgi artarak devam ediyor. Doğum yapan kadın veya evlat edinenlere, yarım gün çalışmayı tercih etmeleri halinde verilen ödenekten bugüne kadar 19 bin 482 kişi yararlandı. Uygulamanın başladığı Nisan 2016'dan bu yılın ekim sonuna kadar vatandaşlara toplam 40 milyon lira yarım çalışma ödeneği verildi. Geçen ay bin 980 kişiye 1.6 milyon lira ödeme yapıldı. Yarım gün çalışma ödeneği; birinci doğumda en fazla 30 gün, ikinci doğumda en fazla 60 gün, sonraki doğumlarda en fazla 90 gün, çocuğun engelli doğması halinde en fazla 180 gün olarak ödeniyor. Çoğul doğumlarda ilave edilen 30 gün için 15 gün yarım çalışma ödeneği veriliyor.