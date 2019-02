PTT tanzim için depo kuracak

BUGÜN NELER OLDU

Hükümetin, meyve ve sebzedeki fiyat oyununu bozmak için ePttAVM.com üzerinden kurduğu e-Tanzim sistemi vatandaştan tam not aldı. İnternetten verdikleri siparişlerin kendilerine hızlı ve kaliteli şekilde ulaştırılmasından büyük memnuniyet duyan vatandaşlar, sitenin çağrı merkezini telefon yağmuruna tuttu. Vatandaşların "çok hızlı geldi, güzel paketlenmiş elinize sağlık" sözleriyle memnuniyetini dile getirdikleri öğrenildi. Teslim edilen ürünler için vatandaşlardan küçük bir kargo ücreti alınırken, sipariş miktarı arttıkça ücret düşüyor. 5 kilo ürün sipariş eden bir vatandaş, kilo başı 70-80 kuruş olmak üzere toplam 3.7 lira ücret ödüyor. Bu rakam 10 kiloluk siparişlerde kilo başı 50 kuruşa, 24 kilo sipariş verdiğinde ise kilo başı ödemesi 20-30 kuruşa kadar düşecek.Kâr amacı güdülmeyen proje kapsamındaki satışlara Ankara ve İstanbul'da devam ediliyor. Ankara'da büyük bir operasyon merkezi kurulurken, İstanbul'un her iki yakasında da büyük antrepolar oluşturularak vatandaşa kesintisiz hizmet sunuluyor. İstanbul'da PTT'nin 35 hizmet noktasından e-Tanzim için operasyonların yürütüldüğü öğrenildi. İnternet üzerinden Ankara'da günlük 2 ton, İstanbul'da ise 5 ton sipariş alındığı öğrenildi. İki ilde de saat 14.00'e kadar verilen siparişlerin aynı gün, sonraki saatlerde verilen siparişlerin ise çoğunlukla ertesi gün teslim edildiği belirtildi. Yapılan çalışmalarda PTT bünyesinde soğuk hava depolarının kurulmasının yanı sıra soğuk zincirin en önemli ayaklarını oluşturan araç alımlarının da planlandığı kaydedildi.Uygulamanınhayata geçmesiyle her gün 5 ila 10 bin kişinin, 2.5 milyon civarında toplam üyesi olan ePttAVM.com'a kayıt yaptırdığı öğrenildi. Siparişlerde adres bazlı bir çalışmanın da başlatıldığı, uygulanan 3 kilogram limitini aynı evden farklı kullanıcı adıyla aşmaya çalışanlara karşı sistem geliştirildiği de öğrenildi.