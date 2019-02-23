TOKİ’den 343 lira taksitle ev fırsatı

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Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 32 ilde 5 bin 439 konutu açık satışa çıkardı. Aylık 343 lira taksitler ile konutlar başvuru önceliğine göre satılıyor. 32 ilde açık satış yöntemi ile sunulan projelerde fiyatlar 80 bin liradan başlıyor. Konutlar ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacak. Vatandaşlar son başvuru tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabilecek. Başvuru yapacak vatandaşlarda, hiç konut sahibi olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmaları şartı aranıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurması gerekiyor. Konutların satışları, niteliklerine ve bulunduğu illere göre yüzde 10, yüzde 20 ve yüzde 25 peşinat bedeli ile 120 ve 240 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirilecek.