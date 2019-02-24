Kamuda yerli malı alımına teşvik

BUGÜN NELER OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerlileştirmenin önemine dikkat çekerek, bu alanda atılacak adımların en önemli yapısal reform olacağını söyledi. Varank, "İthal ara malı bağımlılığı, kurdaki dalgalanmalara karşı sanayimizin direncini zayıflatıyor. Yerli kaynaklardan en iyi şekilde yararlanıp üretimin ithal bağımlılığını azaltmak istiyoruz. Yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programıyla bu yaraya merhem olmak istiyoruz. Ekonomik bağımsızlığımız için enerjiden sağlığa, imalattan yazılıma pek çok sektörde ülkemizin üretim potansiyelini yukarılara taşımak için desteklerimizi uçtan uca ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.Varank, hem yerli ürünü üreten hem de bu malı kullananın kazançlı çıkacağı bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Varank, sonunda Türk sanayisinin kazançlı çıkmasını istediklerini aktararak, "Kamuda yerli malı alımını daha güçlü teşvik edeceğiz. Daha sade ve verimli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.