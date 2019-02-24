TESK’ten “zincir market” uyarısı

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TürkiyeEsnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir market sayısının 4 yılda yüzde 66 artarak 32 bine ulaştığını belirterek, "Perakende Yasası güncellenmeli. Bu marketlerin açılış ve kapanışları ile çalışma saatlerine sınırlama getirilmeli. Böylelikle piyasalarda tam rekabet ortamının oluşmasıyla istenmeyen fiyat artışlarına da çeki düzen gelecektir" dedi. Palandöken, perakende Yasası güncellenmediği sürece, zincir marketlerin tekelleşerek esnaf ve sanatkâra verdikleri zararın devam edeceğini vurguladı