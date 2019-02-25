Denizleri kirletene af yok

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, denizleri, atık sularla kirleten işletmelere göz açtırmadı. Bakanlığın rakamlarına göre 2 yılda 43.5 milyon lira atık su cezası verildi. Çevre Bakanı Murat Kurum, 2017'de 709, 2018'de de 344 olmak üzere son iki yılda bin 53 işletmeye atık sularını denize boşalttıkları gerekçesiyle idari para cezası verildiğini bildirdi.Bakan Kurum idari para cezasının yanı sıra mevzuatta faaliyet durdurma cezası bulunduğunu da kaydetti. Kurum "Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan mevzuatlar kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli denetim personelleri tarafından ani, birleşik ve şikâyet üzerine denetimler yapılmaktadır. Bu kapsamda Çevre Kanunu'na aykırı faaliyet gösteren veya kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edilen kurum, kuruluş ve işletmelere, idari yaptırımlar uygulanmakta, ayrıca faaliyet durdurma cezası verilebilmektedir" ifadelerini kullandı.