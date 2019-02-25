Elbirliği Sistemi ile yıllık 48 milyon KWh elektrik üretimi

Türkiye'nin enerji alanındaki çalışmalarına yön vermeyi amaçlayan ve sektörün devlerini buluşturan 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi, 25 Şubat Pazartesi günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla gerçekleşti.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE ELBİRLİĞİ SİSTEMİ'Nİ UYGULADIK

Enerji alanında önemli faaliyetlerde bulunduklarını belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, "Emin Enerji olarak özellikle güneş enerjisi alanında ülkemize önemli yatırımlarda bulunuyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı en aza indirmek adına hedefimiz; enerji kaynaklarını yatırıma dönüştürmek, her proje için özel çözümler üretmek ve ülkemize çevre dostu ve sorunsuz enerji sağlamak" dedi. Üstün sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de ilk defa enerji sektöründe Elbirliği Sistemi'ni uyguladık. Nisan 2018 itibariyle 40 milyon doların üzerinde harcama ile Ankara bölgesinde 2,6 MW, Afyon bölgesinde 11,8 MW ve Bilecik bölgesinde 17,8 MW olmak üzere toplam 32,2 MW güneş enerjisi santrali yatırımı yaptık. Bu yatırımlardan yıllık 48 milyon KWh elektrik enerjisi elde ettik. 2018 yılında mevcut 5 santralimize 4,1 MW'lik Akpınar Güneş Enerji Santralimizi de ekledik".