Bakan Dönmez'den dev zirvede önemli açıklama! "Enerjide sessiz devrim yaptık"

Türkiye'nin enerji politikasına yön vermeyi amaçlayarak ve sektörün devlerini buluşturan '2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi''nde Bakan Fatih Dönmez önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez zirvede yaptığı konuşmada;

ENERJİDE SESSİZ DEVRİM YAPTIK

"Son dönemde yenilenebilir enerji yatırımında sessiz devrim yaptık. Hem Akdeniz hem de Karadeniz'de sondaj çalışmaları sürecek. Bağımsız enerji Türkiye için olmazsa olmazımız. Lisanssız enerji üretimine 7 bin başvuru oldu. Biyogaz reaktörü üretimi konusunda çalışmalarımız var. Sadece ülke çapında değil dünya çapında da bir ağırlığımız var."

BOR ÜRÜNLERİNDE ÇEŞİDİ ARTIRABİLİRİZ

Bakan Dönmez, bor madenininden üretilen ürünlerin günlük hayatta daha çok kullanması amacıyla, "Bor minarelli temizlik ürünlerinde çeşidi artırabiliriz." dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ, VERİMLİLİK VE ENERJİDE DİJİTALLEŞME KONULARI ELE ALINIYOR

Zirve'de enerji sektörünün önemli isimleri sektörün geleceğine ışık tutacak. Türkiye'nin enerji liderlerini ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini buluşturacak Zirve'de, global enerji ve doğal kaynak trendleri ışığında Türkiye'nin konumu, gelecek stratejileri, yenilenebilir enerji, verimlilik ve enerjide dijitalleşme konuları tartışılacak.

Zirve'nin platin sponsorları Akfen Yenilenebilir Enerji, Kalyon Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Limak Enerji ve Türk Hava Yolları oldu. Türk Telekom'un iletişim sponsorluğunu üstlendiği Zirve'de Enerjisa, Enerjisa Üretim ve İstanbul Enerji gold sponsor, Çalık Enerji, Global Yatırım Holding, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ve Vakıfbank silver sponsor olarak yer aldı. EminEvim'in yaka kartı sponsoru olarak katıldığı Zirve'nin destek sponsorları Akfel Gaz, Botaş, EPİAŞ, Eti Maden, EÜAŞ, Shell, TEDAŞ, TEİAŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve TPIC oldu.