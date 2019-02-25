İsrail’den ithal makineyi 10’da bir fiyatına üretti

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Türk mucitler ithal ürünlerin yerine yerlilerini koyarak dış ticaret açığını azaltmakla kalmıyor bir de çok daha ucuza mal ediyor. Patentli beş cerrahi ürünü geliştiren ve nar üreticisi olan Kalp Cerrahı Mesut Özcan, İsrail'den 250 bin euro'ya satılan nar makinesi 10'da bir fiyatına 25 bin euro'ya üretti.Özcan, "Nar suyu elde etmek için nar tanelerinin meyveden hasar görmeden ayrılması biz nar üreticileri için çok önemli. Bunun için İsrail ile temas kurduk ancak üretici firma bize 250 bin euro gibi yüksek bir rakam verdi. Bunun üzerine kendi makinemizi geliştirmeye ve üretmeye karar verdim. Yüzde 97 verimle çalışıyor. Şimdi ihracat da yapacağız. İlk talep İngiltere'den geldi" dedi.