Mesut Özcan Dahiler SAHA’ya iniyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin en güçlü beyinlerininfizik, kimya vematematik gibi temelbilimleri tercih etmesinisağlayacak yenibir üniversite eğitimhayatına katılıyor.Temel Bilimler Üniversitesi,Savunma Havacılık veUzay Kümelenmesi Derneği(SAHA İstanbul) ve TürkiyeTemel Bilimler AraştırmaVakfı işbirliği ile kuruldu.Uygulamalı eğitim 2020'debaşlayacak.İleri teknoloji buluşların kuluçka merkezi olacak üniversite, öğrencileri geleceğin bilim adamı olarak yetiştirme iddiasında. Üniversiteye gelen öğrencilerin tamamına yüzde 100 burs verilirken, ayrıca eğitim hayatları boyunca maddi destekler de sağlanacak. Türkiye'nin sahip olduğu dahi çocukların işletme, tıp, mühendislik gibi bölümlerde yeteneklerini bilim adına yeterince değerlendiremediğini ya da Stanford, Oxford, Harvard, MIT gibi yabancı okullara kaptırıldığını söyleyen SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, "Türkiye'nin mutlaka temel bilimlerde bilim üretmesi gerekiyor. Bu projeyi bunun için geliştirdik" dedi.Türkiye'nin açık kaynak bilgilerle üretim yaptığını ancak asıl hedefin 'henüz anonimleşmemiş özgün bilim' elde etmek olduğunu söyleyen Keleş, "Bizim özellikle özel alaşımlar, ileri malzemeler, nadir toprak elementleri, yarı iletkenler, nano teknoloji gibi Türkiye'nin üretemediği ürünlerle ilgili yetenek kazanmamışart. Bunlar motor üretiminden uzay araçlarına kadar her alanda gerekli" diye konuştu.