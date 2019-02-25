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Mesut Özcan Dahiler SAHA’ya iniyor

Savunma alanındaki şirketlerin kurduğu SAHA , sadece fizik, kimya ve matematik alanında eğitim verecek üniversite projesi geliştirdi. Üniversite, yüzde 1’lik dilimdeki 200 öğrenciyi %100 bursla kabul edecek

İBRAHİM ACAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019
Mesut Özcan Dahiler SAHA’ya iniyor
Türkiye'nin en güçlü beyinlerinin fizik, kimya ve matematik gibi temel bilimleri tercih etmesini sağlayacak yeni bir üniversite eğitim hayatına katılıyor. Temel Bilimler Üniversitesi, Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) ve Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı işbirliği ile kuruldu. Uygulamalı eğitim 2020'de başlayacak.
İleri teknoloji buluşların kuluçka merkezi olacak üniversite, öğrencileri geleceğin bilim adamı olarak yetiştirme iddiasında. Üniversiteye gelen öğrencilerin tamamına yüzde 100 burs verilirken, ayrıca eğitim hayatları boyunca maddi destekler de sağlanacak. Türkiye'nin sahip olduğu dahi çocukların işletme, tıp, mühendislik gibi bölümlerde yeteneklerini bilim adına yeterince değerlendiremediğini ya da Stanford, Oxford, Harvard, MIT gibi yabancı okullara kaptırıldığını söyleyen SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, "Türkiye'nin mutlaka temel bilimlerde bilim üretmesi gerekiyor. Bu projeyi bunun için geliştirdik" dedi.
Türkiye'nin açık kaynak bilgilerle üretim yaptığını ancak asıl hedefin 'henüz anonimleşmemiş özgün bilim' elde etmek olduğunu söyleyen Keleş, "Bizim özellikle özel alaşımlar, ileri malzemeler, nadir toprak elementleri, yarı iletkenler, nano teknoloji gibi Türkiye'nin üretemediği ürünlerle ilgili yetenek kazanmamışart. Bunlar motor üretiminden uzay araçlarına kadar her alanda gerekli" diye konuştu.

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Mesut Özcan Dahiler SAHA’ya iniyor
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