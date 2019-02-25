Süper teşvikle ilk yerli stent

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 135 milyar liralık süper teşvikler ilk mevyesini verdi. Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, Çatalca'da 30 milyon dolar yatırımla inşa edecekleri stent fabrikasını martta açacaklarını söyledi. Fabrikanının açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Alaton, Türkiye'de pazar büyüklüğü 120 milyon dolar olan ve tamamı ithal edilen stentlerin yurtiçinden karşılanacağını belirterek, "350 bin adet ithal ediliyor, biz toplam 900 bin üretebileceğiz" dedi.Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 19 dev arasında tek kadın yatırımcı olan Leyla Alaton, Türkiye'nin sağlık ekipmanları satan bir ülke olarak çok iyi bir pazar olacağını kaydetti. Fabrikanın 7 bin 500 metrekare üzerine kurulu olacağını söyleyen Alaton, "Yüksek teknoloji olduğundan, katma değeri çok yüksek ürünler üretildiğinden özellikle Cumhurbaşkanımızın çok üstünde duracağı ve yakından takibinde olduğu bir konumda olduğumuzu düşünüyorum" dedi.Açılıştan 1 yıl sonra 900 binlik kapasiteye ulaşacaklarını belirten Alaton, "Şu anda 300 kişilik istihdam var. Yüzde 71'i genç kadın. 20 kişilik bir mavi yakalı grup İtalya'da 1 ay eğitim aldı. En gurur duyduğum tarafı bu. İstihdam ilk etapta 350-370 kişiye çıkacak" dedi.Ürettikleri stentin diğerlerine göre diyabet hastalarında daha da iyi çalıştığını belirten Alaton, "Çünkü çok ince ve kırılgan bu hastaların damarları. Bizim stentimizin ince damarlarda daha iyi cevap verme özelliği var. Teknolojiyi İtalya'dan transfer ediyoruz. Orada aldığımız fabrikadan know-how'ı aldık. Karbon kaplama özelliği var. İlaç kaplama ama ilacın konduğu şey rezervuar. Çinliler kopya etmeye kalktı ve Almanya'da onları dava ederek kazandık" ifadelerini kullandı."Medikal cihazın kardiyolojide HUB'ı olacağız" diyen Alaton, "Gelecekteki projelerimizde mitral kapak var. Ama çok uzun vadeli. Dünya çapında bir proje. TÜBİTAK ile birlikte çalışmayı düşünüyoruz. Oradan yardım bekliyoruz" dedi.Türkiye'deki stent pazarı büyüklüğünün 120 milyon dolar olduğunu ve bu ürünlerin ithal edildiğini belirten Alaton, "350 bin adet ithal ediliyor. Yurtiçi talebin tamamını karşılamış olacağız. 2 mislini de ihraç edebileceğiz. 300 bin Türkiye, 600 bin adet ise ihraç olacak. Cari açığa 120 milyon dolarlık katkı olacak" dedi.Gelecekdönemde farklı alanlarda destek bekleyip beklemedikleri sorulan Alaton, "Teşviği aldık, yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Hayat bulmasını bekliyoruz. Çünkü bütün bu verilen sözler bizi cesaretlendirdi ve coşturdu" şeklinde konuştu. Döviz hareketliliği hakkında da Alaton, "İhracatçı olduğumuz için çok avantajlıyız. 2018 zıplama yılı, 2019 bizim için uçağın havalanacağı yıl" diye konuştu.