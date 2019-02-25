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Tanzim satış noktalarında bakliyat satışı başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla topyekun mücadele kapsamında verdiği talimat sonrası harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, sebzeden sonra halk sebze tanzim satış noktalarında bakliyat ve elma satışı da yapacak. İstanbul ile eş zamanlı olarak Ankara’daki tanzim satış noktalarında; domates, salatalık, soğan, patates, kabak, biber ve patlıcandan sonra nohut, yeşil mercimek ve pirinç gibi bakliyat çeşitleri de yer alacak.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 14:38
Tanzim satış noktalarında bakliyat satışı başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa kaliteli ve ucuz sebze ve bakliyat tedarikinin sağlanması yönündeki talimatının ardından Başkent'in 30 ayrı noktasına kurularak 10 çeşit sebzenin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu tanzim satış noktalarında, şimdi de bakliyat satışı başlıyor.

Enflasyonla topyekun mücadeleye destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, üreticiden tüketiciye doğrudan ulaştırılan ürünleri çeşitlendirerek, 26 Şubat Salı gününden itibaren bakliyat ve elma satışı da yapacak.

BAKLİYATLAR TMO'DAN

Ankara'nın 30 ayrı noktasında kurulan ve haftanın 7 günü açık olan Tanzim Satış Noktalarında; nohut, pirinç ve yeşil mercimek ile elma satışı İstanbul ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Halk sebze tanzim satış noktalarına İzmir, Ankara, Mersin, Antalya ve Kütahya'daki Tarım Bakanlığı Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ulaştırılan 10 sebzeden sonra bakliyat ürünleri de 2 kilogramlık paketler halinde Toprak Mahsülleri Ofisi'nden temin edilecek. İlk kez satış noktalarındaki tezgahta yerini alacak elma ise 3 TL'den satılacak. Komisyoncuları aradan çıkararak yüksek fiyatlı ürünlerin düşük fiyatlarla vatandaşlara ulaştırıldığı tanzim satış noktalarında, peşin ya da kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor.

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