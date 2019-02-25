Türk nükleer enerji uzmanları mezun oldu

BUGÜN NELER OLDU

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmak üzere Rusya'da nükleer eğitim alan Türk öğrenciler mezun oldu. Moskova'da bulunan Ulusal Nükleer Araştırmalar Enstitüsü Moskova Fizik Mühendisliği Üniversitesi'nde okuyan ikinci öğrenci grubu, törenle diplomalarını aldı. Akkuyu Nükleer Şirketi İnsan Kaynakları Direktörü Marina Karaseva, Türk öğrencilerle harika ilişkiler geliştirdiklerini ifade etti. Öğrencilerin eğitimi büyük bir hevesle tamamladıklarını belirten Karaseva, "Geçen yıl mezun ettiğimiz 35 öğrenci, Akkuyu bünyesinde çalışmalara başlamıştı. Şimdi de bu yılki mezunları farklı ünitelerde değerlendirmek üzere bünyemize katacağız" dedi.