Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Türk nükleer enerji uzmanları mezun oldu

Türk uzmanları mezun oldu

Giriş Tarihi: 25.2.2019
Türk nükleer enerji uzmanları mezun oldu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmak üzere Rusya'da nükleer eğitim alan Türk öğrenciler mezun oldu. Moskova'da bulunan Ulusal Nükleer Araştırmalar Enstitüsü Moskova Fizik Mühendisliği Üniversitesi'nde okuyan ikinci öğrenci grubu, törenle diplomalarını aldı. Akkuyu Nükleer Şirketi İnsan Kaynakları Direktörü Marina Karaseva, Türk öğrencilerle harika ilişkiler geliştirdiklerini ifade etti. Öğrencilerin eğitimi büyük bir hevesle tamamladıklarını belirten Karaseva, "Geçen yıl mezun ettiğimiz 35 öğrenci, Akkuyu bünyesinde çalışmalara başlamıştı. Şimdi de bu yılki mezunları farklı ünitelerde değerlendirmek üzere bünyemize katacağız" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk nükleer enerji uzmanları mezun oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN