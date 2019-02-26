Akdeniz'de hedefe varmak üzereyiz

BUGÜN NELER OLDU

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayın organları aPara ve Para Dergisi'nin sponsorluğunda ikincisi düzenlenen Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi İstanbul'da yapıldı. Açılış konuşmasını Turkuvaz Medya Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş'in yaptığı zirveye enerji devlerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve iş dünyasından 500'ü aşkın iş insanı katıldı. ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Fatih gemisiyle Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışmalarında hedefe yaklaştığını belirterek, "Bir-iki hafta içerisinde 5 bin 500 metreye ulaşmış olacağız. Böylece var mı, yok mu bilgisini de elde etmiş olacağız. Bu çalışmaları kendi platformumuz ve personelimizle yapıyoruz, dışarıdan bu hizmeti alsaydık iki katı maliyetle yüz yüze kalacaktık" dedi.Doğu Akdeniz'de son 5-6 yıldır sismik araştırmalara devam ettiklerini aktaran Dönmez, şunları kaydetti: "Oradaki binlerce veriyi tek tek analiz ediyoruz. İlk sondajımızı Antalya açıklarında başlattık. Hedef noktasına varmak üzereyiz. İkinci gemimiz de tersaneye ulaşmış durumda. Onun da bazı bakım çalışmaları olacak. Her iki gemimizle sondajlarımıza devam edeceğiz. Bir muhalefet milletvekilinin eleştirel yaklaşımı olmuştu. Burada ülke kaynaklarını arıyoruz, politik bir yönü de yok. O söylem adeta bizim orada bulunmamızı istemeyen ülkelerin söylemiyle de örtüşmüş oldu. Takdir edemiyorsanız, susmakta fayda var. İlkinde buluruz bulamayız, bilemeyiz. Herkes ilk kuyuda bulsaydı, petrol 10 dolar olurdu. Bu çalışmalar ayrıca, bölgedeki kaynakların adilane paylaşımı için de çok önemli."Türkiye'nin enerjide son 16 yılda büyük bir ilerleme kaydettiğine işaret eden Dönmez, elektrikte iletim, dağıtım ve üretim olmak üzere 100 milyar dolarlık yatırım gerçekleşti. Doğalgazda ise dağıtım, depolama, LNG ve yüzer LNG santralleriyle Türkiye'nin günlük sisteme gaz verme kapasitesinin ciddi oranda arttığına dikkati çeken Dönmez, bu kapasitenin şu anda 300 milyon metreküpün üzerinde olduğunu aktardı. Dönmez, Türkiye'nin yerli kömürde 19-20 milyar rezervi olduğunu belirterek, "Taş kömüründe bir miktar ithalatımız söz konusu. Bunun için 3-4 milyar dolarlık bir harcama yapıyoruz. Zonguldak'ta 1.5 milyar tonluk taş kömürü rezervi var, ama üretim yıllık 1.5 milyon ton seviyesinde" değerlendirmesinde bulundu.Son 15 yılda Türkiye'nin yenilenebilir enerjide sessiz bir devrim yaşadığını anlatan Bakan Dönmez, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin devam edeceğini vurguladı. Dönmez, çatısına güneş enerjisi santrali kurmak isteyen vatandaşlar için aylık mahsuplaşmayla ilgili düzenlemelerin üzerinde çalışıldığını ve kendi elektrik ihtiyaçlarını tamamen karşılamak isteyen sanayi kuruluşları için de lisanssız güneş enerjisindeki bir megavatlık kapasite sınırında bir esnekliğe gidebileceklerini bildirdi. Ayrıca köylerden de doğalgaz talebi geldiğini vurgulayan Dönmez, köylerdeki hayvansal atıkları kullanacak bir mini biyogaz reaktörü geliştirdiklerini dile getirdi.ETİ Maden'in ürettiği BORON temizlik ürününün satışlarına da değinen Dönmez, "Şu anda BORON satışlarına yetişemiyoruz, üretim kapasitesini iki kata çıkardık. Ürün çeşitliliği için çalışıyoruz. Bulaşık temizliği için de talep geldi, bu konuya da bakacağız. İç talebi karşıladıktan sonra ihracat imkânlarını değerlendireceğiz" dedi. Bor katkılı gübre üretimi için de üç ayrı gübre üzerinde çalıştıklarını kaydeden Dönmez, mart ayında ilk pilot ürünü geliştireceklerini ve bir takım stratejik ortaklıklara gideceklerini söyledi.Bakan Dönmez, yurtiçi enerji kaynağı arzını artırmak için yeni taş kömürü ruhsat alanlarını özel sektöre açmayı planladıklarını söyledi. Dönmez, "Bu hızla çıkarmamız 1000 yıl sürer. Taş kömürü ithalatına her yıl 3-4 milyar dolar harcıyoruz. Hem TTK, hem de yeni ruhsat alanlarını özel sektöre açarak üretimi artırmayı hedefliyoruz" dedi.