Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

Benzin fiyatında bu gece yarısından itibaren 11 kuruş indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarındaki düşüşte son dönemde 67 dolara yaklaşan brent petrol fiyatının yeniden 65 dolar altına inmesi ve uluslararası piyasalardaki ürün fiyatlarında yaşanan düşüş etkili oldu.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Petrol fiyatı çok yüksek, OPEC biraz ağırdan almalı" ifadelerini kullanmıştı.

Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike - fragile! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 Şubat 2019

Benzinin ton fiyatı uluslararası piyasalarda 593 dolardan 572 dolara inerken motorin cephesinde ise henüz yeterli miktarda gerileme olmadı.