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Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

Son dakika haberi: fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 11 kuruş indirim bekleniyor. Benzin fiyatındaki indirim, Başkanı Trump'ın " fiyatları çok yüksek, ağırdan almalı" mesajının ardından uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarının düşmesi nedeniyle gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 26.2.2019 10:44
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

Benzin fiyatında bu gece yarısından itibaren 11 kuruş indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarındaki düşüşte son dönemde 67 dolara yaklaşan brent petrol fiyatının yeniden 65 dolar altına inmesi ve uluslararası piyasalardaki ürün fiyatlarında yaşanan düşüş etkili oldu.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Petrol fiyatı çok yüksek, OPEC biraz ağırdan almalı" ifadelerini kullanmıştı.

Benzinin ton fiyatı uluslararası piyasalarda 593 dolardan 572 dolara inerken motorin cephesinde ise henüz yeterli miktarda gerileme olmadı.

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Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor
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